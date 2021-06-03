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New York'u geçen Atlanta'dan 2016'dan bu yana bir ilk

NBA Play-Off'larında deplasmanda karşılaştığı New York Knicks'i 103-89 mağlup ederek seriyi de 4-1 kazanan Atlanta Hawks, 2016'dan bu yana Play-Off'larda ilk kez tur atlamayı başardı.

03 Haziran 2021, Perşembe 10:56 Son Güncelleme:
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New York'u geçen Atlanta'dan 2016'dan bu yana bir ilk

Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks’i 103-89 mağlup ederek ilk tur serisinde 4-1 galip geldi.

Play-off’larda 2016’dan bu yana ilk kez tur atlayan Hawks’ta Trae Young, 36 sayı, 9 asist, 4 ribauntla maçın yıldızı oldu. Young, bu performansıyla play-off kariyer sayı rekorunu da kırdı. Müsabakada Clint Capela 14 sayı, 15 ribaunt, De’Andre Hunter ise 15 sayıyla mücadele etti.

Knicks’te Julius Randle 23 sayı, 13 ribaunt, RJ Barrett da 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Bu sonuçların ardından 76ers ile Hawks, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.

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