Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks’i 103-89 mağlup ederek ilk tur serisinde 4-1 galip geldi.

Play-off’larda 2016’dan bu yana ilk kez tur atlayan Hawks’ta Trae Young, 36 sayı, 9 asist, 4 ribauntla maçın yıldızı oldu. Young, bu performansıyla play-off kariyer sayı rekorunu da kırdı. Müsabakada Clint Capela 14 sayı, 15 ribaunt, De’Andre Hunter ise 15 sayıyla mücadele etti.

Knicks’te Julius Randle 23 sayı, 13 ribaunt, RJ Barrett da 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Bu sonuçların ardından 76ers ile Hawks, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.