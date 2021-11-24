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New York, LeBron'suz Lakers'ı mağlup etti

NBA'de New York Knicks, sahasında ağırladığı LeBron James'ten yoksun Los Angeles Lakers'ı 106-100 mağlup etti.

24 Kasım 2021, Çarşamba 12:32 Son Güncelleme:
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New York, LeBron'suz Lakers'ı mağlup etti

NBA 'e 4 karşılaşmayla devam edildi. New York Knicks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 106-100 kazandı.

Toplam 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Knicks'te 20 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Julius Randle ve 26 sayı kaydeden Evan Fournier öne çıktı.

Cezası nedeniyle yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta ise Russell Westbrook 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, Anthony Davis 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Gecenin sonuçları

Detroit Pistons-Miami Heat: 92-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 106-100

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 119-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-112 (uzatmada)

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