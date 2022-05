NEW STATE MOBILE’ın Mayıs güncellemesi

KRAFTON, Inc. bugün NEW STATE MOBILE için Mayıs güncellemesinin Android ve iOS'ta yayınlandığını duyurdu. Bu güncelleme, bir köprünün altındaki çimenlerle kaplı yeni bir haritayı, (gözetleme kuleleri ve iki yakayı ayıran bir nehir ile) ve savaş seviye atlama sistemi olan Rauntlu Ölüm Oyununu ve yeni bir Keskin Nişancı Tüfeğini (DMR), nakavt edilmiş rakip oyuncuları kendi tarafınıza geçirebileceğiniz piggyback denilen yeni bir aksiyon özelliğini, Survivor Pass Vol. 7 ve daha fazlasını sunuyor.

• Underbridge Rauntlu Ölüm Oyununa Geliyor: Underbridge en yeni haritamız ve Rauntlu Ölüm Oyunu modunda kullanıma açık! Harita, sıklıkla oynanabilecek orta ve uzun menzilli savaşları teşvik etmek için tasarlanmıştır. Gözetleme kuleleri, oyuncuların düşmanların yerlerini uzaktan tespit etmelerini sağlamak için her kampa yerleştirildi. Rauntlu Ölüm Oyunu için daha önce yayınlanan Arena'nın aksine, Bakım Paketleri Underbridge'de ortaya çıkmayacak. Oyunculara geniş kalkanlar ve her turda bir miktar, zehir, duman ve sersemletici bomba dahil çeşitli el bombaları gibi öğeler sağlanacak.

• Rauntlu Ölüm Oyununda Yeni Seviye Atlama Sistemi: Rauntlu Ölüm Oyunu modu, Mayıs ayı güncellemesinde yeni bir savaş seviye atlama sistemine geçiş yaptı. Oyuncular artık kazanma, kaybetme, öldürme ve hasar verme dahil Takım/Rauntlu Ölüm Oyunu karşılaşmasının sonuçlarına göre savaş XP'si kazanıyor. Bir mücadele sırasında maçtan ayrılan oyuncular ve takım arkadaşları, savaş XP'si almaya uygun değildir. Oyuncular belirli bir savaş seviyesine ulaştığında, Rauntlu Ölüm Oyunu seçeneğinde kullanılabilecek bir silah özelleştirme kiti edinecekler.

• Yeni Silah - M110A1: NEW STATE MOBILE’a katılan son silah en yeni DMR M110A1’dir. Bu DMR, 7.62 mm cephane kullanmakta ve oyundaki DMR'ler arasında en hızlı mermi hızına sahiptir. M110A1, güçlü hasar çıkışını sabit geri tepme ile dengeler ve dürbün, şarjör, namlu ve silah yastığı yuvası dahil olmak üzere çeşitli eklenebilir aksesuarlar içerir.

• Zafer Piggyback’te: Piggyback, NEW STATE MOBILE’da bulunan yeni bir aksiyon özelliğidir. Oyuncular artık nakavt edilmiş oyuncuları (hem ekip, hem de düşmanlar olmak üzere) sırtına alabilir ve onları güvenli bir bölgeye taşıyabilirler. Oyuncular etrafında neler olup bittiğin farkında olmalılar - bu seçenek stratejik olarak kullanılmalıdır çünkü bu eylem kullanılırken diğer eylemler kullanılamaz.

• Survivor Pass Vol. 7: Mayıs Güncellemesi, NEW STATE ekibinden Paul Rubin ile NEW STATE MOBILE'a gelen yeni bir Survivor Pass sunuyor. Oyuncular, her hafta yayınlanan tüm hikaye görevlerini tamamlayarak Paul Rubin'in kostümlerini ve karakter görünümünü kazanabilirler.