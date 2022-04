NEW STATE MOBILE Nisan güncellemesi Metayı yerinden oynatıyor

KRAFTON, Inc. bugün NEW STATE MOBILE için Nisan güncellemesinin Android ve iOS'ta yayında olduğunu duyurdu. Bu güncelleme, popüler BR: Extreme Modu Erangel haritasına taşıyor, yeni bir Survivor Pass’i sunuyor, yeni MCX silahını tanıtıyor, diğer silahlara ve eşyalara çeşitli değişiklikler yapıyor.

Bu güncellemelerle beraber NEW STATE MOBILE’ın Among Us iş birliği şu anda oyun içinde bulunuyor. 19 Mayıs’a kadar NEW STATE MOBILE oyuncuları Among Us temalı mini oyun, yeni oyun içi eşya paketi, Troi haritasına eklenen yenilikler ve daha da fazlası ile içlerindeki sahtekârlarını kucaklayabilecekler.

• Yeni Silah - MCX: MCX, oyuna eklenen en güçlü silahtır. Silah, 5.56mm cephane kullanan ve oyunculara etkileyici hasar gücüyle birlikte daha gizlenme seçeneği sunacak gelişmiş bir susturucu eklemek için özelleştirme seçeneğine sahip hızlı ateş eden bir AR'dır. Gelişmiş susturucu karşılığında ön bağlantı yuvası kullanılamayacak ve geri tepmesi artırılacaktır.

• Silah ve Eşya Güncellemeleri: Nisan güncellemesi ile birlikte oyuna çok sayıda silah özelleştirme seçeneği ve yeni eşyalar eklendi. DSR-1 ve Arbalet, bir tank ateş gizleyicisini DSR-1'e ve Arbalet için manyetik bomba mühimmatına entegre eden ek bir özelleştirme yuvasına sahiptir. M416 ve Beryl M762 gibi silahlar için oyunun mevcut metasını özellikle etkileyecek bir Bomba Atar Eklentisi eklendi. Dron mağazasında oyuncular için artık 10x Deca Vision nişan dürbünü artık mevcut ve 3x ve 10x arası ayarlanabilir. Son olarak, oyuna zehirli bir el bombası ve yeni iyileştirme eşyası T-RS geliyor. Zehirli el bombasını bir alandaki saklanan oyuncuları çıkarmak veya başka bir sis bombasına karşı olarak kullanın ve T-RS ile de sağlığınızı %100 iyileştirin.

• BR: Extreme modu Erangel’e Geliyor: BR: Extreme Mod Skorpion, birinci seviye kask ve yelek, ilk yardım kiti, bandajlar, ağrı kesici, enerji içecekleri, sis bombası, 500 Dron kredisi gibi çok sayıda başlangıç öğesi 48 kişinin savaş alanına giriş yaptığı Erangel Extreme’deki her oyuncu için mevcuttur. En fazla 15 dakikalık bir sürenin sonunda son kalan tek kişi tavuk yemeğini kazanır. Erangel Extreme’in çıkışını kutlamak adına, oyuncular yeni modda kazandıkları her zafer için iki kat puan kazanabilirler, bu sebeple elinizden gelenin en iyisini yapın.

• Survivor Pass Vol. 6: Nisan güncellemesi, Hunters grubundan Marion ile NEW STATE MOBILE’a gelen yeni bir Survivor Pass'ı tanıtıyor. Oyuncular, tüm hikaye görevlerini tamamlayarak Marion’un kostümlerini ve karakter görünümünü kazanabilirler.