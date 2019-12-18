New Orleans Pelicans, kazanmayı unuttu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets’e 108-101 yenilen New Orleans Pelicans, art arda 13. mağlubiyetini yaşadı.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın son sıralarında yer alan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı maçta Brooklyn Nets’ 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı.

Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets’te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı.

New Orleans Pelicans’ta Brandon Ingram’ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

AA