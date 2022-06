New England - Orlando City maçı iddaa oranları!

Mart-Nisan geçişinde 6 maçlık bir süreçte 5 yenilgi alan New England Revolution, son haftalarda toparlandı ve milli maç dönüşünü de Kansas deplasmanında 2-1 kazanarak yaptı. Ganalı sol açık Emmanuel 'Ema' Boateng'in golü hem 3 puanı hem de moralleri yerine getirdi. Orlando City ile oynadığı son 7 maçta yenilgisi olmayan New England'da milli takımda yer alan as kaleci Matt Turner forma giyemeyecek. Turner ayrıca, İngiltere'de transfer sezonu açıldığında Arsenal'e transfer olacak. Son 3 maçta kadroda yer almayan stoper Henry Kessler'in durumu ise maç saati netleşecek. TD Bruce Arena, milli ara dönüşünde kalede Turner yerine Djordje Petrovic'e eldivenleri teslim etmişti. Kessler'in olmadığı son 3 maçta da 4'lü savunmanın merkezinde "Andrew Farrell & Omar Gonzalez" izliyoruz. Adam Buksa, Lens yolcusu olmak üzere; kadroda öne çıkan isim 17 maçta 14 gol katkısı (6 gol - 8 asist) yapan Carles Gil...

NEW ENGLAND - ORLANDO MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

29 Mayıs'ta FC Dallas'a 3-1 kaybedip milli araya giren Orlando City SC'de savunmanın önemli parçası Antonio Carlos hala sakat. Sağ açık Silvester van der Water ve sol açık Benji Michel de henüz iyileşmedi. Austin deplasmanında kırmızı kart gören ön libero Cesar Araujo, Dallas maçında cezasını çekti ancak MLS tarafından kaç maç ceza aldığı açıklanmamıştı. Oynayıp oynamayacağı belirsiz... Adı son günlerde Galatasaray 'la anılan Alexandre Pato kadronun dikkat çeken isimlerinden biri fakat Ercan Kara'nın transferi sonrası yedek kulübesini mesken tutmaya başladı. Ercan Kara da Avusturya Milli Takımı'ndan çağrı almadı. Milli ara öncesi Ercan iyice kendini takıma kabul ettirmişti ve son 2 maçta tabela yapmıştı; TD Oscar Pareja stratejisini kolay kolay değiştirmeyecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- New England'ın ligde oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Orlando'nun bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "New England kazanır" oldu! %15'lik kesim son 6 maçında yenilgisi olmayan ev sahibinden Bruce Arena önderliğinde galibiyet bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL İBRAHİM AĞIŞ’IN TERCİHİ

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada sahadan güzel sonuçlarla ayrılan New England önemli puanlar toplayıp Doğu Konferasında ilk 7 play-off şansını devam ettiriyor. Takım olarak ofansif futbolu seven yapılarıyla ön plana çıkan ev sahibi ekip taraftarı önünde mutlaka güzel giden seriyi devam ettirmek adına tempolu başlamalarını bekliyorum. Orlando City ise ligde son karşılaştığı Dallas önünde büyük savunma hataları yapınca mücadeleyi 3-1 kaybetti. Doğu Konferasında liderlik mücadelesi içinde olan olan konuk ekip bu karşılaşmada kaybetme lüksü bulunmuyor. Takıma baktığımızda ise Milli takım kampında olan defans oyuncusu Halliday, sakatlığı devam eden Kaleci Stajduhar, defanstan Carlos ve forvet Van Der Walter gibi önemli isimleri kadroda yer almıyor. Bu karşılaşmada acilen puana ihtiyacı olan iki ekipte ofansif bir futbolla maça başlayarak 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.