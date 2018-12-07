Nevzat Türkoğlu Diyarbekirspor’da görevine başladı

Sezona Bülent Akan ile başlayan, 5.haftada Akan’la yollarını ayırarak İskender Eroğlu’nu göreve getiren ve geçen hafta Eroğlu’nun istifası ile bir kez daha teknik adam arayışlarına yönelen Diyarbekirspor’un sezonun ilk yarısı tamamlanmadan göreve getirdiği 3.teknik direktör Nevzat Türkoğlu oldu. Bayburt Özel İdarespor, Bafra Belediyespor, Kartalspor, Maltepespor ve Siirtspor takımlarını çalıştırmış olan Türkoğlu’nun yardımcı antrenörlüğünü Burak Akdiş, İsmail Aksu ve Hakan Uzgören, kaleci antrenörlüğünü de Zekeriya Yılmaz yapacak.

Diyarbakırlı olan Türkoğlu, memleketinde görev yapacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşadığını söyledi. Hedeflerinin başarıya susamış olan kenti üst lige taşımak olduğunu belirten Türkoğlu, “Kendi memleketim ve geçmişte büyük bir mazisi olan şehre geldiğimiz için ve bu görevi bize layık görenlere teşekkür ediyoruz. Bundan önce emeği geçen bütün hoca ve futbolcu kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı, şu anda bize lütfedildi. İnşallah ekip olarak bu bayrağı iyi taşıyıp, bu güzide memleketimizi bir üst lige taşıyacağız. Diyarbakır’ın yeri kesinlikle burası değil, Süper Lig’de olması gerekiyor. İnşallah herkes kendi kulvarını iyi kullanarak ve şehrin bütün dinamiklerini harekete geçirerek hedefe varırız” dedi.

Yurtiçi ve yurt dışından birçok kulübün de radarına giren ve Samet Aybaba'nın isteği üzerine transfer edilen 22 yaşındaki oyuncunun başka bir takıma satılması halinde ise sözleşme gereği Boluspor'a yüzde 20 pay ödenecek.

İHA