Nevzat Aydın'ı isyan ettirdiler!

Trabzonspor eski asbaşkanı Nevzat Aydın, kişisel twitter hesabından henüz formalarını almayan taraftarlara serzenişte bulundu.

09 Ekim 2019, Çarşamba 14:40
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Nevzat Aydın'ı isyan ettirdiler!

Trabzonspor camiasının renkli simalarından eski asbaşkan Nevzat Aydın, kişisel twitter hesabından forma hediye ettiği taraftarların ilgisizliğine dikkat çekti.

Aydın, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Forma kazanan ve hala kuponunu kullanmayan 103 arkadaş. Kullanım süresini 31 Ekim’e kadar uzattık. Bedava forma veriyoruz almıyorsunuz yani" yorumu yaptı.

Hatırlanacağı üzere Nevzat Aydın sezon başında yeni formaların tanıtımının ardından belli sayıda forma hediye edeceğini sosyal medya hesaplarından duyurmuş ve kazananlara kuponlarını yollatmıştı.



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