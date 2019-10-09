Trabzonspor camiasının renkli simalarından eski asbaşkan Nevzat Aydın, kişisel twitter hesabından forma hediye ettiği taraftarların ilgisizliğine dikkat çekti.

Aydın, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Forma kazanan ve hala kuponunu kullanmayan 103 arkadaş. Kullanım süresini 31 Ekim’e kadar uzattık. Bedava forma veriyoruz almıyorsunuz yani" yorumu yaptı.

Hatırlanacağı üzere Nevzat Aydın sezon başında yeni formaların tanıtımının ardından belli sayıda forma hediye edeceğini sosyal medya hesaplarından duyurmuş ve kazananlara kuponlarını yollatmıştı.







