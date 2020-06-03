UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Trabzonspor’un 2020-2021 ve ya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından Trabzonspor'da bir dönem yöneticilik görevini üstlenen iş insanı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Aydın, Twitter'dan gönderdiği mesajda, "Bu men işinin perde arkası çok su kaldırır. Oyuncularına borcu olmayan, son finansal sezonda kar etmiş bir takıma nasıl Avrupa’dan men cezası gelir?" ifadelerine yer verdi.







