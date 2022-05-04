Trabzonspor 'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig şampiyonluğunun ardından flaş bir proje başlatmış ve kulübe en az 1 milyar TL kazandıracak şampiyonluk anıtı yaptıracağını açıklamıştı. Bordo-Mavililer'in patronu bu şampiyonluk anıtına kendi ya da şirketinin ismini 1 milyon TL karşılığında yazdıracak bin (1000) taraftar aradıklarını duyurmuştu.

Bu projeye ilk olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu kendisi katılırken, ardından Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Esat Emanet, Şemsetdin Hancı destek olmuştu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada anıta ismini yazdıracak bir diğer isim de eski yönetici Nevzat Aydın oldu. Fırtına'dan yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına kulak vererek 5 milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adını yazdıran Sayın Nevzat Aydın’a teşekkür ederiz" denildi.

İşte Trabzonspor bu paylaşımla Nevzat Aydın'ın dev bağışını duyurdu: