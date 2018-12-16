Nevzat Aydın'dan faul tepkisi!

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla yine çok konuşuldu.

16 Aralık 2018, Pazar 21:23
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Nevzat Aydın'dan faul tepkisi!

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fırtına zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyete çok yakında ama oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek 90+6'da attığı golle buna izin vermedi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın sosyal medya üzerinden attığı mesajla dikkatleri üzerine çekti.

Nevzat Aydın attığı mesajda, "Son golde faul yoktu. Çok yazık oldu.Rodallega’nın penaltı pozisyonunda da VAR’ın devreye hiç girmemesi ilginç. " ifadelerini kullandı.

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