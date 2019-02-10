Nevzat Aydın küplere bindi: F..k off Ümit Öztürk

Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo bir pozisyon sonrasında tartışmalara konu oldu. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Ümit Öztürk’ün kararını beğenmeyen tecrübeli futbolcu, iki kez üst üste “F..k off” diye bağırdı. Hakem Ümit Öztürk'ün Nagatomo'ya herhangi bir kart göstermemesi, Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın'ı çıldırttı.

Ümit Öztürk'ü sert bir şekilde eleştiren Aydın, ''Fuck off Ümit Öztürk, FUCK OFF. Nasıl olsa cezası yok.'' diye tweet attı.

Nagatomo’nun bu sözleri sonrasında hakem Ümit Öztürk herhangi bir karta başvurmazken akıllara Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado geldi. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu, hakeme “F..k off” diye bağırdığı için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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