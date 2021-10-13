Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK maç sonucu: 4-0

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi.
STAT: Gazi
HAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir Kılıçarslan
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, Ömer (Dk.69 Kazım)
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, Mehmet (Dk. 73 Ulaş), Muhammet (Dk.73 Mikail), Mikail, Kaan, Kudbettin (Dk. 90 Buğra), Anıl, Edip, Cemilcan (Dk.90 Emir), Doğan, Yavuz (Dk.90 Bilal)
GOLLER: Dk.19 Emre, Dk 47 Yıldıray, Dk Aykut, Dk.70 Niyazi (Nevşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Mikail (Sancaktepe Futbol Kulübü)
SARI KART: Abdullah, Aykut (Nevşehir Belediyespor) - Mikail, Kurbettin (Sancaktepe Futbol Kulübü)