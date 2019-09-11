Nevşehir Belediyespor - Osmaniyespor maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda attı.

11 Eylül 2019, Çarşamba 18:50
- A +
Nevşehir Belediyespor - Osmaniyespor maç sonucu: 0-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Nevşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Osmaniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Nevşehir bu skorla kupaya veda ederken, Osmaniyespor tur atladı.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır (xx), Mehmet Gökhan (xx), Ferhat Çalar (xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat( xx)- Muhammed (xx), Tolgahan (xx), Emre Gemici (xx), Emre Fırtına (xx) (Dk.71 İlker x) Muhammed Emin (xx) (Dk.64 Ergün x) Onur (xx), Muhammet Aran (xx), Savaş (xx), Yasin (xx), Tugay x (Dk.58 Ozan x)

OSMANİYESPOR: Alp (xx)- Semih (xx) (Dk. 79 Ekrem xx), Buğrahan (xx) (Dk. 72 Deniz xx) Hamit (xx), Cihad (xx), Taşkın (xx), Vedat (xx), Tevfik (xx), Yasin (xx), Onur (xx), Hasan (xx) (Dk. 60 Furkan x)

GOL: Dk. 48 Hamit (Osmaniyespor)

SARI KART: Dk.18 Onur, Dk.90 Yasin (Osmaniyespor) Dk.70 Muhammed Ali Kurt, Dk.75 Ozan, Dk.84 Tolgahan (Nevşehir Belediyespor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...