MENÜ

Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur maçında Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Fethiyespor’u 3-0 yendi.

28 Eylül 2021, Salı 18:04 Son Güncelleme:
- A +
Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur maçında Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Fethiyespor’u 3-0 yendi.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Alkan Parsak, Mustafa Onur Özgenç, Musa Murat Emre

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Mahsut, Abdullah (Dk. 80 Muammer), Aydın (Dk. 63 Ahmet), Emre Işık, Hüseyin, Malik (Dk.86 Kazım), Emre Kars, Samet (Dk.80 Yıldıray), Aykut, Ömer (Dk. 63 Cemal)

FETHİYESPOR: Enes, Şahan, Soner, Hakan Yakup, Özgür, Turgay (Dk.64 Serhan, Dk.77,Talha), Burak, Onur, Berkin (Dk.64 Serhat), Mehmet, İbrahim

GOLLER: Dk.27 Samet, Dk. 55 Malik, Dk. 88 Cemal (Nevşehir Belediyespor)

SARI KART: Abdullah (Nevşehir Belediyespor), Burak (Fethiyespor)

DHA


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...