Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor maç sonucu: 1-1

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk maçında Gazi Stadyumu'nda Diyarbekirspor’u konuk etti. Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya’nın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Sezgin Şahbaz xx, Mesut Hakalmaz xx

Nevşehir Belediyespor: Onur xx, İlker x, Youssef xx (Emre Fırtına dk. 88 ?), Ozan x (Tugay Yıldırım dk. 64 xx), Ergün x, Onur x, Muhammet x, Alper x, Savaş x (Muhammed Ali dk. 85 ?), Oktay xx, Okan xx

Yedekler: Murat, Tolgahan, Emre, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Ergün Aytekin,

Diyarbekirspor: Ahmet xx, Uğur Ayhan x (Vedat dk. 89 ?), Fikret xx, Tolunay x (Reşo Akın dk. 68 xx), Emrah xx, Emre Hasan xx, Şevket x Maksut x (Güney dk. 74 x), Emre x, Alihan x, Mehmet Fuat x

Yedekler: Mehmet Mert, İbrahim, Serhat, Furkan

Teknik Direktör: Selahattin Dinçel

Goller: Tugay (dk. 68) (Nevşehir Belediyespor), Reşo (dk. 79) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: Alper (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Fikret Topaloğlu, Maksut, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor)

İHA