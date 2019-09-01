Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor maç sonucu: 1-1

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk maçında Gazi Stadyumu'nda Diyarbekirspor’u konuk etti.

01 Eylül 2019, Pazar 18:38
- A +
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor maç sonucu: 1-1

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ligin ilk maçında Gazi Stadyumu'nda Diyarbekirspor’u konuk etti. Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya’nın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. 

Stat: Gazi 

Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Sezgin Şahbaz xx, Mesut Hakalmaz xx 

Nevşehir Belediyespor: Onur xx, İlker x, Youssef xx (Emre Fırtına dk. 88 ?), Ozan x (Tugay Yıldırım dk. 64 xx), Ergün x, Onur x, Muhammet x, Alper x, Savaş x (Muhammed Ali dk. 85 ?), Oktay xx, Okan xx 

Yedekler: Murat, Tolgahan, Emre, Muhammed Emin 

Teknik Direktör: Ergün Aytekin, 

Diyarbekirspor: Ahmet xx, Uğur Ayhan x (Vedat dk. 89 ?), Fikret xx, Tolunay x (Reşo Akın dk. 68 xx), Emrah xx, Emre Hasan xx, Şevket x Maksut x (Güney dk. 74 x), Emre x, Alihan x, Mehmet Fuat x 

Yedekler: Mehmet Mert, İbrahim, Serhat, Furkan 

Teknik Direktör: Selahattin Dinçel 

Goller: Tugay (dk. 68) (Nevşehir Belediyespor), Reşo (dk. 79) (Diyarbekirspor) 

Kırmızı kart: Alper (dk. 77) (Nevşehir Belediyespor) 

Sarı kartlar: Fikret Topaloğlu, Maksut, Emrah Kiraz (Diyarbekirspor), Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor)

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...