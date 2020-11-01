Misli.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Nevşehir Belediyespor, evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'u 1-0 yendi.
STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı,Metin Uçar,Vedat Güneş
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel , İsmail, Anıl,(Dk.51 Serdar), Efecan, Youssef,(Dk.79 Muhammed Taşdemir) Emrah, (Dk.79 Emre), Erhan, Hasan, Ahmet,(Dk.48 Furkan Mızrak)Muhammed, İlyas
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİKSPOR: Amaç, Doğukan, Umut, Mustafa (Dk.82,Fuat), Muhammed, Ozan, Seyit Mehmet(Dk.88 Mertkan), Mert, Yasin, Okan, Fatih
GOL: Dk. 12 Hasan (Nevşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Mert (Arnavut köy Belediyesi Gençlikspor)
SARI KARTLAR : Okan,Mustafa, Muhammed,Gökhan,Fatih (Arnavut köy Belediyesi Gençlikspor)
Emrah, Furkan Güzel, Serdar (Nevşehir Belediyespor)