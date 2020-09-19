Ligin ilk haftasında Göztepe karşısında 5-1’lik ağır bir yenilgi alan Denizlispor, savunmaya dünyaca ünlü bir yıldızı getirdi. Yeşil-Siyahlılar, kariyerinde tam 9 sene boyunca Almanya’nın köklü ekibi Borussia Dortmund’un formasını giyen, son olarak Union Berlin’de görev yapan Neven Subotic’i kadrosuna kattı. Horozlar transferi, “2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!” sözleriyle duyurdu.

‘Türk arkadaşlarım sayesinde…’

Sırp savunmacı, kendisi için düzenlenen imza töreninde Denizlispor’a geliş hikayesini de şu sözlerle anlattı: “"Buraya gelmemin hikayesi benim için çok güzel ve değerli. Buradaki seçimimi etkileyen unsurlardan biri Türkiye'de oynamış futbolcu arkadaşlarım. Arkadaşlarım, Türkiye liginin mücadelesi yüksek ve oynaması da zevkli lig olduğunu söylediler. Buraya geldim, takımı ve insanları tanıdım. Onların pozitifliği beni etkiledi. Beş sene önce gelip Denizlispor'da oynayacağımı hayal bile edemezdim ama bugün buradayım ve çok mutluyum."