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Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberi... Neven Subotic'in Denizlispor kariyeri 6 ay sürdü. 32 yaşındaki savunmacı alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti ve takımdan ayrıldı.

21 Ocak 2021, Perşembe 20:46 Son Güncelleme:
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Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti!

Süper Lig'de Denizlispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Neven Subotic'in Türkiye macerası kısa sürdü. 32 yaşındaki Sırp futbolcu, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Denizlispor ile sadece 5 Süper Lig maçına çıkan ve 1 gol atan Subotic'in Yeşil Beyazlı ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kariyerinin en iyi döneminde Borussia Dortmund formasını giyen ancak son yıllarda düşüşe geçen deneyimli futbolcu, son iki sezonda Saint-Etienne, Rayo Majadahonda, Union Berlin, Leganes ve Las Palmas formaları giymişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL


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