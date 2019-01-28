Neustadter: Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim

Roman Neustadter, Alman dergisi Sport Bild’e röportaj verdi. Neustadter, takımın içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İşte Rus savunmacının sözleri:

“Süper Lig’de çok kötü bir durumdayız. Küme düşmemek için mücadele ediyoruz. Bunu kimse beklemiyordu ve bizim için çok acı verici oldu. Ne yazık ki güzel konuşmalar, bir şey getirmiyor. İleri gitme adına birçok şans yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Şu an özgüven kaybolmuş durumda. Ligde kalacağımızdan yüzde yüz eminim. Ancak bir an önce işleri tersine çevirmemiz gerekiyor.”

‘Bundesliga’ya döneceğim’

“Sezon başında Phillip Cocu geldi. Premier Lig’den Slimani ve Ayew geldi. Ancak Türkiye Ligi, Avrupa’nın diğer liglerinden farklı. Burada önemli olan psikolojik durumunuz. Taraftar gerçekten başarıda kilit rol oynuyor. Derbilerdeki atmosfer inanılmaz. Geleceğimle ilgili kulüple bir görüşme yapmadık. Önce daha iyi bir konuma gelmemiz gerek. Ancak bir gün Bundesliga’ya geri dönmek istiyorum. Kulüp fark etmez, her teklife açığım.”