Netflix’ten mobil veri kullanımını azaltacak yenilik

Netflix, kullanıcıların içerikleri izlerken daha az mobil veri kullanabileceği bir video bileşenine geçti.

Netflix bugün itibarıyla Android uygulamasında, AV1 codec bileşinini kullanmaya başladığını duyurdu. AV1 codec bileşeni, yüzde 20 artırılmış sıkıştırma verimliliği sağlayan internet üzerinden video iletimi için tasarlanmış açık, telifsiz bir video kodlama biçimi.

Netflix, Android uygulamasında başlattığı yeniliği, diğer platformlarda da kullanacağını açıkladı. AV1 daha az veri tüketimi gerçekleştirdiği için mobil veri kullanan kullanıcılar için daha uygun olduğu belirtiliyor. Mobilde sunulmaya başlanan AV1’in artırılmış sıkıştırma verimliliği, daha az veri tüketilmesine yardımcı olduğu için Netflix’in söz konusu yeniliği ilk önce mobilden sunması doğru bir yaklaşım olarak görülüyor.

VP9 yerine kullanılması için geliştirilen AV1 video codec bileşeni Açık Medya İttifakı tarafından geliştirildi. Google, Amazon Prime ve Netflix gibi içerik üreticileri de Açık Medya İttifakının bir parçası olarak tanınıyorlar. Netflix aynı zamanda Açık Medya İttifakı tarafından desteklenen AV1’in dav1d kod çözücüyü kullandığını da açıkladı. Söz konusu kod çözücünün Netflix’te 10 bit renk içeriğini oynatabilecek şekilde optimize edildiği de belirtildi.

Bugün Android uygulamasına entegre edilen AV1 belirli başlıklarda kullanıma açık. Kullanıcılar AV1 kullanılarak yayınlanan içerikleri, uygulamadaki ”Verileri Kaydet’‘ özelliğini etkinleştirerek kullanmaya başlayabiliyor.

Söz konusu veri kullanımını azaltmak için platforma entegre edilen AV1 video bileşeni, Netflix’in Android uygulaması güncellenerek kullanılmaya başlanabiliyor.