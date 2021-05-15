Türk futbolunun açık ara en çok kupa kazanan teknik direktörü Fatih Terim'in hayatı belgesel oldu. Dünyanın önde gelen dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, dün yayınladığı mesajla, belgeselin yakında yayında olacağını duyurdu. Netflix'in paylaşımında, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" denildi. Terim de bu gönderiyi paylaşarak, "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." diye yazdı. Belgesele yönelik çekimlerin Beşiktaş derbisinden önce yapıldığı, Terim'in Netflix ekibine, "Takımım derbiye hazır, sorun yok, çekim için gelebilirler" diyerek izin verdiği öğrenildi.



