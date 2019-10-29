Netflix, kullanıcılarının film ve dizileri normalden 1,5 kat daha hızlı izleyebilmesini sağlayacak bir özellik deniyor. Yapımları bozmadan hızlandırma sağlayacak bu modül, zaman tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

Android Police'in raporuna göre bazı kullanıcılar, test aşamasındaki bu modülü tespit ettiler ve paylaştılar. Raporda yer alan bir diğer bilgi ise, Netflix ve benzeri uygulamaları kullananlar arasında yayın kalitesini ikinci planda tutan ve hızlıca izleyip geçmek isteyen büyük bir kitle var.

Netflix de bu kitleye hitap edebilmek için hızlı tüketimi kolaylaştırmak istiyor.

Şu an için test aşamasında olduğu bildirilen özelliğin bütün kullanıcılara gelip gelmeyeceği henüz kesin değil.

Fakat örnek vermek gerekirse 4 saate yakın süren 'The Irishman' filmi bu özellik sayesinde 2 saatte izlenilebilecek.