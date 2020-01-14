Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

TÜRKÇE ANLATIMINI HALİT ERGENÇ SESLENDİRİYOR

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. 6

bölümden oluşan Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Netflix Hakkında:

Netflix, 190'dan fazla ülkede 158 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.

( Görüntü Twitter Netflix Türkiye hesabından alınmıştır.)



