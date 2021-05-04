Netflix ve Riot Games, 2021 sonbaharında Netflix üzerinden tüm dünyanın beğenisine sunulacak animasyon dizisi Arcane ile küresel fenomen League of Legends markasını televizyona taşıyor.

Dizi, Riot Games'in televizyon için hazırlanan ilk dizisi niteliğinde. Riot'un dünya çapında popülerliğe sahip League of Legends evreninde geçen Arcane, Riot Games'in Fortiche Productions ortaklığı ile geliştirip yapımcılığını yaptığı bir animasyon dizisi. Ütopik şehir Piltover ve ezilen yeraltı şehri Zaun'da geçen hikâye, efsaneleşmiş iki LoL şampiyonunun kökenlerini ve onları koparan gücü konu alıyor.

“Dizi, heyecan dolu bir görsel şölen vadediyor”

Netflix Orijinal Animasyon Direktörü, Dominique Bazay: "League of Legends dünya çapında coşku yaratıp taraftar topluyor ve bu evrende geçen ilk televizyon dizisi Arcane'e ev sahipliği yapmaktan müthiş bir heyecan duyuyoruz. Dizi, izleyicilerin hop oturup hop kalkmasını sağlayacak, heyecan dolu bir görsel şölen vadediyor."

Riot Games Entertainment Küresel Başkanı Shauna Spenley, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Arcane, bizden League of Legends dünya ve şampiyonlarını daha derinlemesine ele alan, daha fazla sinematik deneyim isteyen oyuncu ve taraftarlarımıza bir mektup olarak tasarlandı. Olağanüstü küresel markası ve paylaştığımız seçkin, kaliteli içerikler sunma hedefiyle Netflix; Arcane'i dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaştırmamızı sağlamak için en ideal partner.

Riot Games hem oyun içindeki hem de oyun dışındaki küresel kitlesini büyütmeye devam ediyor. Videoları dünya çapında 14 milyardan fazla izlenmeye sahip Riot Games’in espor ayağı olan League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası, birçok metrikte rekor kıran izlenme sayılarıyla dikkat çekiyor. Dünya genelinde tüketilen toplam bir milyar saatten fazla şampiyona içeriği, LoL'ü gezegenin en çok izlenen esporu konumuna taşırken final karşılaşması, dakika başına 23,04 milyon izleyiciye erişti ve anlık en yüksek izleyici sayısında 45 milyona ulaştı.