Netflix ilk kez yayınladı! İşte dünya çapındaki istatistikleri

Netflix, ilk kez tüm dünya çapında kullanıcı istatistiklerini yayınladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bilgi veren Netflix, ABD ve Kanada; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika; Asya/Pasifik ve Latin Amerika bölgelerine dair istatistikleri paylaştı.

158 milyon kullanıcı

Netflix'in bu kararı, ABD dışındaki piyasaların ne kadar önemli hâle geldiğini ve Netflix'in yüz yüze olduğu rekabeti gözler önüne seriyor. Verilere göre Netflix'in 158 milyon kullanıcısının yarısından çoğu ABD dışındaki ülkelerden gelirken büyümesinin de yüzde 90'ı ABD dışındaki ülkelerden kaynaklanıyor. 2017'nin ilk çeyreğinden bu yana Avrupa bölgesindeki kullanıcıların sayısı yüzde 140 artarken Asya-Pasifik'teki kullanıcıların sayısı üç katının üzerine çıktı. Aynı dönem (2017) Latin Amerikalı kullanıcıların sayısı 15.4 milyonken 2019 itibariyle bu rakam 29.4 milyon oldu.

Rekabet arttı

Webtekno'nun haberine göre, ABD ve Kanada, 2019'un ilk üç çeyreği itibarıyla toplam 67.1 milyon kullanıcı ve 7.4 milyar dolar gelirle birinci sırada yer alıyor ancak 2017'in ilk çeyreği ile 2019'un üçüncü çeyreği arasında bu iki ülkedeki kullanıcı artışı yalnızca yüzde 23. Disney+, Apple TV+ ve HBO Max gibi yeni platformların piyasaya çıkışı rekabeti artırırken bu markaların Netflix'in ABD ve Kanada'daki yeni kullanıcı artış oranları daha da yavaşlatabileceği, bu nedenle şirketin yurt dışında büyümeye odaklanabileceği konuşuluyor.

Önemli bir eşik atladı

Disney, daha servisin hizmete girdiği ilk gün yaptığı açıklamada 10 milyondan fazla giriş olduğunu belirtmişti. Disney+’a bugüne kadar 22 milyon farklı mobil cihazdan erişildiği öğrenildi. Apple TV+ da özellikle 4K HDR video ve Dolby Atmos ses hizmeti sunmasıyla birlikte önemli bir eşik atladı. Kullanıcılar, Apple TV+'ın görüntü ve ses kalitesini bir hayli iyi buluyorlar.