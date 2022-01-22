Nestor El Maestro: Henüz rahatlamadık

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü hafta maçında Göztepe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 devirdi. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro galibiyeti değerlendirdi.

Skordan dolayı mutlu olduğunu kaydeden El Maestro, "Güzel bir sonuç aldık. Zor bir maç oldu. Herkesin en iyisini vermesi gerekiyordu. Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunuz. Sadece ileride baskı yapan takım değil, geride de organize olan, iyi defans yapan bir takımız. Sonuç buluyoruz, iyi yerlere gelmeye başladık ama yüzde bir bile rahatlamadık. Gelecek haftada en iyi sonucu almaya çalışacağız" diye konuştu.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Aynı çalışmayı sürekli yaptıklarını ve artık bunu sonuca da döktüklerini söyleyen El Maestro, "Baktığınızda aylardır aynı yönde çalışıyoruz. Analiz ediyoruz ekim, kasım, aralık ayında da ayında aynı mücadeleyi oyuncular veriyordu ama bazen çok çalışırsınız sonuç alırsınız. Bazen ise sonuçlar gerçek performansını göstermiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ALTAY MAÇINDA KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak Altay maçı için de El Maestro, "Çok özel bir maç. İyi durumdayız. Cezalı oyuncumuz yok. Kerim'in sakatlığı var. Yeterli bir zamanımız var. Galibiyet seçme hakkım olsa Altay maçını seçerim. Bu galibiyet için sahada olacağız" dedi.