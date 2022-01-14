Nestor El Maestro: Hak eden taraf bence bizdik!

Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu ÖK Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe , üst üste 2. galibiyetini aldı ve ateş hattından kurtulma yolunda büyük bir adım attı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Hak eden taraf bence bizdik'

Bence biz bugün gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık bu anlamda galibiyeti hak ettik. Çok kıl payı olan ofsayt pozisyonları var buradan dolayı verilmemiş gollerimiz var ama biz Lourency'i beklemek durumunda kaldık, oyuna girdi, golünü attı. Tabii ki çok gergin bir maçtı bugün ama tekrar söylüyorum 'hak eden taraf bence bizdik'. Yeni yıla en fazla puanlarımızı alarak girmeye çalışıyoruz ve bunun için de çalışmaya devam edeceğiz.''

'En fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız'

''Tabii bizim işimiz bunu geliştirmek ve bunu sahaya yansıtabilmek buraya yeni bir şeyler kattık ekim-kasım ayında başladı. Aslına bakarsanız bu gelişimler önemli olan bu gelişimlere ve bu değişimlere inancımızı korumak, yenemediğimiz zamanlarda bile inancımızı koruyup gerilmeden sakin kalarak bunun için aynı şekilde çabalamalıyız. Şu an bunun sonuçlarını almaya başladık ve aynı şekilde mümkün olan en fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız. Türkiye Süper Ligi'ne bakarsanız aslında çok uzun vadede planlar yapılması gereken bir lig değil burası benim asıl istediğim takımının benim istediğim şekilde oynaması taraftara özellikle bu oyunun keyif vermesi ve tabii ki ligde kalmak.''