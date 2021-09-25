Nestor El Maestro, Galatasaray maçında puan istiyor

Süper Lig 'de son iki maçında Altay'a 2-1, Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek taraftarının tepkisini çeken Göztepe yarın Galatasaray 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Murat ve stoper Mihojevic'in yanı sıra Hatayspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beykan İstanbul'da forma giyemeyecek.

Üst üste alınan mağlubiyetler nedeniyle morallerin bozuk olduğu İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro, Galatasaray karşısında mutlak puan için mücadele edeceklerini söyledi. Kötü gidişata son vermek istediklerini belirten Sırp teknik adam, "Takımımız çok daha iyi duruma gelecektir. İyi bir oyuncu grubumuz var. İstediğimiz sonuçları almaya başlayacağız" yorumunu yaptı. (DHA)