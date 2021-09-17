Süper Lig ’in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Altay’a 2-1 kaybeden Göztepe ’de teknik direktör Nestor El Maestro, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Maestro, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydederek, "Eğer ki bu ligde bir galibiyet seçme şansımız olsaydı, bu maçı seçerdik. Taraftarlarımız ve bizim için önemliydi. Futbol asla durmuyor. Maçları oynamaya devam edeceğiz. Galibiyet gibi mağlubiyetler de var. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

El Maestro, 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü ele geçiremediklerini belirterek, "Oyunu domine edemedik. Bu tarz maçlar zordur. Duygularımızın kontrolünü ele alamadık." diye konuştu.

Altay derbisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynayacaklarını hatırlatan El Maestro, o müsabakada taraftarlarının daha baskılı olacağını ve lehlerine bir sonuç ortaya çıkacağına inandığını sözlerine ekledi. (AA)











