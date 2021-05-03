Neslihan Yiğit’ten İBBSK Başkanı Fatih Keleş’e ziyaret

Cebesi Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ziyarette Fatih Keleş ile İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Neslihan Yiğit ve antrenörü Çağatay Taşdemir’i ağırladı. Ziyarette Fatih Keleş, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tek kadınlar kategorisinde üçüncü olarak Türkiye’ye bu seviyedeki ikinci madalyayı getiren Neslihan’ı tebrik etti. Keleş, milli sporcu ve antrenörü Çağatay Taşdemir’den çalışmaları hakkında bildi aldı.

Keleş, elde ettiği madalyadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Neslihan’dan Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde umutlu olduğunu kaydetti.

Lacivert-turunculu kulübün başkanı, "Amatör branşlara verdiğimiz desteğin böyle başarılarla taçlanması, ülkemizin madalyalar kazanması bizi mutlu ve motive ediyor. Heyecanla olimpiyat oyunlarını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Neslihan ve antrenörü, desteklerinden dolayı Fatih Keleş ve Erdem Aslanoğlu’na teşekkürlerini iletti ve Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde performansı ve fiziki durumu hakkında bilgi verdi.

Çok güzel bir turnuva geçirdiğini aktaran Neslihan, "Madalya istediğim bir organizasyondu. Bu hedefime kavuştuğum için mutluyum. Artık daha fazla hedefler koymaya başladım." diye konuştu. (AA)