Neslihan Yiğit yarı finalde

Olimpiyata giden ilk Türk badmintoncu olan Neslihan Yiğit, Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Alman rakibi Yvonne Li'yle karşılaşan Milli sporcumuz rakibine set vermedi ve korttan 21-16'lık setlerle 2-0 galip ayrıldı. Neslihan Yiğit adını son 4 raket arasına yazdırarak ayrıca bronz madalyayı da şimdiden garantilemiş oldu. 27 yaşındaki tecrübeli sporcumuz yarı finalde bu branşın önemli isimlerinden olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Carolina Marin'le karşılaşacak.