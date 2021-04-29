Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası’nda çeyrek finalde

Başkent Kiev’deki Avrupa Badminton Şampiyonası’nın üçüncü gününde Neslihan, tek kadınlar üçüncü turunda Macar Agnes Korosi ile karşılaştı. Rakibini 21-18 ve 21-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, çeyrek finale yükseldi. Neslihan Yiğit, çeyrek finalde yarın Almanya’dan Yvonne Li ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’yi tek erkekler kategorisinde temsil eden Emre Lale ise üçüncü turda Danimarkalı Anders Antonsen’e 2-1 yenilerek elendi.

Karışık çiftlerde yarışan Zehra Erdem ile Emre Sönmez, ikinci turda Alman Mark Lamsfuss-Isabel Herttrich ikilisine 2-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de ikinci turda Alman Linda Efler-Isabel Herttrich çiftine 2-1 yenilerek elendi.

AA