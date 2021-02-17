Nesibe Aydın-Samsun Canik Belediyespor: 108-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Nesibe Aydın sahasında Samsun Canik Belediyespor’u 108-55 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Halil Baldemir, Hande Öztürk, Eyyüp Ayhan
Nesibe Aydın: Merve Uygül 11, Büşra Akgün 13, Simon 17, Hebard 4, Harika Gözde Eldaş 7, Zeyntep Koral 14, Snytsina 11, Gizem Kaymaz 8, Hülya Çoklar 6, Alis Kumsal Aslan 8, Melike Tuğba Oral 9
Samsun Canik Belediyespor: Madden 26, Fatma Dilara Azaklı, Zeynep Sina Konuksever, Neslihan Demir 18, Kayra Güler Sağlam 6, Nurgül Ersoy, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Suda Kara, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu 2
1. Periyot: 27-22
Devre: 54-30
3. Periyot: 80-36