Nesibe Aydın-İzmit Belediyespor maç sonucu: 101-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği İzmit Belediyespor’u 101-57 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tekin Özübir, Mustafa Candemir Tabak
Nesibe Aydın: Snytsina 11, Büşra Akgün 3, Peddy 19, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş 6, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 11, Simon 17, Zeynep Koral 3
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 5, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 5, Wheeler 8, Jovanovic 13, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 8, Defne Melissa Paylar 3, İpek Garip 2
1. Periyot: 28-5
Devre: 51-19
3. Periyot: 78-36