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Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti

EuroCup'ta mücadele eden Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, İsrail'in Ramla takımına karşı bugün TSİ 21.00'de zorlu bir maça çıkacak.

21 Ekim 2021, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti

Kulüp başkanı Mirkan Aydın; yapılan son Covid-19 PCR testi sonucunda başantrenör, yardımcı antrenör ve takım kaptanlarının pozitif çıkması nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdiklerini ifade etti.

İsrail deplasmanına 3 önemli eksikle giden takımın başında 3'üncü antrenör Ahmet Gülen yer alacak.

EuroCup'taki ilk maçını kendi evinde, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçını ise deplasmanda kazanan Nesibe Aydın, önemli eksikliklere rağmen İsrail'den galibiyetle dönmek hedefinde.

DHA

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