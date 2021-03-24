MENÜ

Nesibe Aydın-Galatasaray maç sonucu: 74-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun 26. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın’ı 76-74 yendi.

24 Mart 2021, Çarşamba 19:35 Son Güncelleme:
- A +
Nesibe Aydın-Galatasaray maç sonucu: 74-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun 26. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın’ı 76-74 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Snytsina 20, Büşra Akgün 4, Peddy 9, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 28, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar 4, Simon

Galatarasay: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 7, Prints 8, Steinberga 8, Russell 15, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Holingsvorth 7, Whitcomb 11

1. Periyot: 14-17

Devre: 25-44

3. Periyot: 45-61

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...