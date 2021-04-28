Nesibe Aydın-Galatasaray maç sonucu: 73-81

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın’ı 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, seride 2-1 öne geçti. Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo’nun rakibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Erşan Kartal, Murat Ciner, Ozan Gönen

Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 11, Büşra Akgün 11, Peddy 18, Hebard 16, Hülya Çoklar 4, Simon

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Cansu Köksal, Prints 11, Steinberga 30, Holingsvorth 13, Meltem Yıldızhan 2, Miray Balotu, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 10, Arifecan Vardar, Russell 4, Hruscakova 5

1. Periyot: 17-20

Devre: 34-45

3. Periyot: 66-57

Beş faulle çıkan: 37.22 Steinberga (Galatasaray)