Nesibe Aydın - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maç sonucu: 69-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 69-58 yendi.

07 Ekim 2020, Çarşamba 17:52 Son Güncelleme:
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Nesibe Aydın - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maç sonucu: 69-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 69-58 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Köseoğlu, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

Nesibe Aydın: Snytsina 20, Peddy 11, Melike Tuğba Oral, Hebard 27, Harika Gözde Eldaş 9, Merve Uygül, Büşra Akgün, Hülya Çoklar, Simon 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 7, Iagupova 7, İlayda Güner 5, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak 5, Anigwe 5

1. Periyot: 19-11

Devre: 30-34

3. Periyot: 48-43

AA

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