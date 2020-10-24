Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 90-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında oynanan maçta Nesibe Aydın, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 90-74 yendi.

24 Ekim 2020, Cumartesi 23:26 Son Güncelleme:
- A +
Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 90-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında oynanan maçta Nesibe Aydın, Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 90-74 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Tekin Özübir, Niyazi Yasin Kahraman

Nesibe Aydın: Snytsina 27, Peddy 15, Melike Tuğba Oral 4, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş 14, Merve Uygül, Büşra Akgün 5, Hülya Çoklar 2, Simon 9

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Sera Özelçi 4, Hanusova 19, Cannon 20, Baric 11, Naile Çırak, Nihan Demirkol 3, Gizem Sezer, Şuğranur Hatice Sönmez, Atkins 11

1. Periyot: 26-10

Devre: 48-27

3. Periyot: 72-48

5 Faulle Çıkanlar: 37.29 Hebard (Nesibe Aydın), 38.11 Baric (Birevim Elazığ İl Özel İdare)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...