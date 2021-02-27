MENÜ

Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta maç sonucu: 67-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Nesibe Aydın, Beşiktaş HDI Sigorta’yı 67-58 mağlup etti.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
- A +
Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta maç sonucu: 67-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Nesibe Aydın, Beşiktaş HDI Sigorta’yı 67-58 mağlup etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Yiğit Gönültaş

Nesibe Aydın: Snytsina 10, Büşra Akgün 11, Peddy 15, Hebard 10, Harika Gözde Eldaş 14, Zeynep Koral, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar, Simon 4

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 22, Elif Bayram 3, Ivankovic 6, Şenay Zeybek, Nur Sezen Yavuz, Melek Uzunoğlu 10

1. Periyot: 28-11

Devre: 47-22

3. Periyot: 61-39

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...