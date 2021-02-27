Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta maç sonucu: 67-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Nesibe Aydın, Beşiktaş HDI Sigorta’yı 67-58 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Yiğit Gönültaş
Nesibe Aydın: Snytsina 10, Büşra Akgün 11, Peddy 15, Hebard 10, Harika Gözde Eldaş 14, Zeynep Koral, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar, Simon 4
Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 22, Elif Bayram 3, Ivankovic 6, Şenay Zeybek, Nur Sezen Yavuz, Melek Uzunoğlu 10
1. Periyot: 28-11
Devre: 47-22
3. Periyot: 61-39