Nesibe Aydın - Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 84-57

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup D Grubu ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol’u 84-57 mağlup etti.

FIBA Kadınlar EuroCup | Nesibe Aydın: 84 - Bellona Kayseri Basketbol: 57

Salon: TOBB-ETÜ

Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)

Nesibe Aydın: Thomas 4, Snytsina 15, Nacikkaite 16, Harika Gözde Eldaş 17, Coates 16, Merve Uygül, Gülşah Duman 5, Hülya Çoklar 8, Meltem Yıldızhan 3

Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya, Williams 26, Sventoraite 9, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 2, Helin Boybeyi 5, Monet Dean 9

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-36

3. Periyot: 62-48