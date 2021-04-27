Dünya çapında devam eden ilham verici kampanyasının Türkiye uygulaması olan “İyi Yaşamak Senin Nesfit’inde” ile kahvaltıdan ve spordan keyif almanın önemini vurgulayan Nesfit®, adidas ile birlikte “Hareket Sırası Bizde” diyerek kadınları aktif bir yaşam için destekliyor. Yaşı, sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişi veya spor yeteneği ne olursa olsun sporun herkesçe yapılabilmesini sağlamak için sürekli bir arayış içinde olan adidas, kadınların spordaki ihtiyaçlarını anlayarak onları özgür kılan koleksiyonlar yaratıyor. Nesfit ve adidas’ın iş birliği sayesinde, tüm kadınlar keyif alacakları sporu yapmalarını sağlayacak performans ürünlerine indirimli olarak sahip olabilecek.

Dünya çapında devam eden ilham verici kampanyasının Türkiye uygulaması olan “İyi Yaşamak Senin Nesfit’inde” ile kahvaltıdan ve spordan keyif almanın önemini vurgulayan Nesfit®, adidas ile birlikte “Hareket Sırası Bizde” diyerek kadınları aktif bir yaşam için destekliyor. Yaşı, sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişi veya spor yeteneği ne olursa olsun sporun herkesçe yapılabilmesini sağlamak için sürekli bir arayış içinde olan adidas, kadınların spordaki ihtiyaçlarını anlayarak onları özgür kılan koleksiyonlar yaratıyor. Nesfit ve adidas’ın iş birliği sayesinde, tüm kadınlar keyif alacakları sporu yapmalarını sağlayacak performans ürünlerine indirimli olarak sahip olabilecek.

Her pakette indirim kodu

İş birliği kapsamında, kampanyalı Nesfit® paketlerinde 150 TL değerinde 1 adet indirim kodu yer alıyor. Paketlerin içerisinden çıkan kodlar, adidas.com.tr/tr/nestle_nesfit adresinden, adidas mobil uygulamasından veya seçili adidas sezon mağazalarından yapılan alışverişlerde 31 Aralık tarihine kadar kullanılabilecek.

Dengeli bir kahvaltının parçası Nesfit®, “İyi Yaşamak Senin Nesfit’inde” kampanyasıyla kadınlara güne besleyici bir öğünle ve gülümseyerek başlamaları için ilham veriyor. Nesfit® ve adidas, aktif yaşamdan vazgeçmemeleri ve keyif aldıkları sporu bulmaları konusunda kadınlara destek oluyor. Nesfit® ve adidas’ın düzenlediği kampanyadan yararlanmak isteyenler, https://www.nestle-cereals.com/tr/tr/nesfit-adidas-kampanyasi adresinden detaylara ulaşabilir.