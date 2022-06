Gençlerin çok sevdiği ve en çok tercih ettiği kahve markası Nescafé, espora verdiği destekle yine gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Nescafé, yaz sıcaklarına ferahlık katan iki lezzeti Nescafé Xpress ve Nescafé 3ü1 Arada Ice ile yaz boyu ortalığı yakıp kavuran League of Legends (LOL) Türkiye Şampiyonluk Ligi’ni serinletip canlandırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en popüler espor ligi olan ve en heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapan Türkiye Şampiyonluk Ligi, Nescafé’nin desteğini alarak 11 Haziran’da başlıyor. İki takımın birbirlerinin üslerini yok etmesine dayalı bir strateji oyunu olan League of Legends yaz boyu 10 takımın mücadele edeceği karşılıklı turnuvalarla Youtube ve Twitch üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanacak.

Oyunun en zor anında “kim tutar seni, devam!” diyerek gençlerin bu büyük heyecanına ortak olan Nescafé, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne verdiği destekle aynı zamanda Türkiye’de her geçen gün hayran kitlesi büyüyen esporun gelişmesine de katkıda bulunuyor.

“10 yıldır rekabeti ve dostluğu beraber yaşadığımız Şampiyonluk Ligi’nin Nescafé gibi genç, dinamik ve popüler bir marka ile bir araya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Yaz mevsimi ile birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyız. Esporun hiç bitmeyen enerjisinin Nescafé markasının etkisi ile katlanarak daha fazla espor severe ulaşmasını hedefliyoruz.”

Burcu Güzel, Riot Games Türkiye Espor Müdürü

“Nescafé olarak köklü bir geçmişe sahip bir marka olmakla birlikte her zaman genç, araştıran, değişen koşullara en dinamik şekilde ayak uyduran bir yapıya sahibiz ve dolayısıyla gençlerle bir arada olmayı seviyoruz. Eğitimde, eğlencede, sporda, oyunda ya da iş hayatına adım attıklarında, yani hayatlarının her anında onların yanlarında yer almaya çabalıyoruz. Şimdi her geçen gün artan oyuncu ve hayran kitlesiyle gençlerin popüler dijital oyun alanı e-sporu odağımıza aldık.

Oyunun en zor anında “kim tutar seni, devam!” diyerek gençlerin bu büyük heyecanına ortak oluyor ve Nescafé Xpress ve Nescafé 3ü1 Arada Ice markalarımızla League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne destek veriyoruz. Amacımız Türkiye’de esporun gelişmesine ve gençlerin bu alanda da başarılara imza atmasına katkıda bulunmak.”