Son yıllarda Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak gibi isimler milli takıma kazandırıldı. Bu 3 ismin de ortak özelliği ise Avrupa’da gelecek 10 yıla damga vuracak isimler arasında gösterilmesiydi. Bu anlamda Çağlar Söyüncü, önceki gün kariyerinin zirvesine ulaştı. 24 yaşındaki stoperin yolculuğu 2015 senesinde Altınordu’da başladı. Milli savunmacı, yükselen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2016 senesinde Alman ekibi Freiburg’a 2.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Her geçen gün kendini geliştiren Çağlar, 2 sene sonra da İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ’nin yolunu tuttu.

Yıldızları geride bıraktı

21.1 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Çağlar, ilk senesinde pek şans bulamadı. Ancak geçen yıl ligde tam 34 maçta takımının formasını sırtına geçirdi. 24 yaşındaki savunmacı, kusursuz performansının karşılığını da aldı. Çağlar, önceki gün Liverpool ’un süperstarı Virgil van Djik ’in, partneri olarak Premier Lig’de yılın ilk 11 ’inde kendisine yer buldu. Böylece Çağlar, performansı ile Aymeric Laporte, Harry Maguire ve John Stones gibi isimleri geride bıraktı.