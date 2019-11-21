Neptunas - Beşiktaş Sompo Sigorta maç sonucu: 86-80

Temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Litvanya temsilcisi Neptunas’a 86-80 yenildi.

Klaipeda kentinde Svyturio Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 önde geçen ev sahibi ekip karşısında ikinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren ve rakibini 5 sayıda tutan Neptunas, son periyoda 62-45 önde giderken, salondan da 86-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta’nın gruptaki 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunuyor.

Beşiktaş'ta Shaq McKissic 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jordan Theodore da 21 sayıyla oynadı.

Süre alan tüm oyuncuların skor katkısı yaptığı ev sahibi ekipte Simas Galdikas 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Tomas Delininkaitis de 13 sayı üretti.