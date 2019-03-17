Nenad Markovic: 'Savunmada büyük bir iş başardık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş Sompo Japan'i 69-63 mağlup eden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan Markovic, "Hücumda çok iyi değildik ancak maçın büyük bölümünü zekice oynadık. Savunmada büyük bir iş başardık. Takımın ruhundan çok memnunum. Zorlu maçlar oynayacağız. Bu süreçte kazanmak çok önemli. Bugünkü galibiyet çok değerliydi." şeklinde konuştu.

Nenad Markovic, zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ligi üst sıralarda bitirmek istiyorsak güçlü ekipleri yenmeliyiz. Umarım bu şekilde oynayarak kazanmaya devam ederiz. Biz her maçta farklı bir oyuncunun katkısıyla galip gelmeye çalışıyoruz."