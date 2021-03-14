Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol’u 102-63 mağlup etti. Anadolu Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken, Gaziantep Basketbol 12. kez yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Empera Halı Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, ilk yarıda Anadolu Efes’e çok fazla boş atış imkanı vermelerine rağmen iyi oynadıklarını belirterek, "İkinci yarıya başladığımızda ilk yarının tam tersi bir mantalite ile sahaya çıktı. Ribauntlarda mücadele etmedik. Savunmada varlık gösteremedik. Hücumda çok basit top kayıpları yaptık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada bazı oyuncuların eksikliğini yaşadıklarını kaydeden Markovic, "Onların olmaması da rotasyonumuzu iyice daralttı ve maçı kaybettik. Anadolu Efes’e bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.