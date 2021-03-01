Nenad Markovic: Kendimize yakışan oyun sistemini her maça yaymalıyız

Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, AA muhabirine, Beşiktaş’ın maçı kazanmayı hak eden bir oyun anlayışıyla mücadele ettiğini söyledi.

Önemli bir karşılaşmada kendilerinin ise çok da göze hoş gelen bir oyun ortaya koyamadığını aktaran Markovic, "Savunma yapamadık, ribaunt alamadık. Savunmada ve hücumda kendimiz gibi oynamadık. Yani rakip galibiyeti sonuna kadar hak etti. Aksi sonuç tamamen rakip için şanssızlık olurdu." diye konuştu.

"Beşiktaş karşılaşması bizim için ders almamız gereken bir maç olarak geride kaldı." diyen Markovic, "Play-off istiyorsak takım olarak bu haftaki basketbolu bir kenara bırakmalıyız. En azından bu kadar basit top kayıpları yapmamalıyız. Önümüze bakacağız. Kendimize yakışan oyun sistemini her maça yaymalıyız." ifadelerini kullandı.

AA