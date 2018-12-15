Nenad Markovic: "Bugün rakip, sertliğini ve basketbol bilgisini konuşturdu"

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde TOFAŞ’a 66-79 yenilen Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

15 Aralık 2018, Cumartesi 20:30
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Nenad Markovic: 'Bugün rakip, sertliğini ve basketbol bilgisini konuşturdu'

﻿﻿Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ’a 66-79 yenilen Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, basketbol adına pek bir şey konuşmak istemediğini ifade etti.

TOFAŞ’ın geçen seneki kadrosunu koruduğunu aktaran Markovic, "Bildiğiniz gibi TOFAŞ geçen senenin finalistiydi. Bugün rakip, sertliğini ve basketbol bilgisini konuşturdu." dedi.

Markovic, maç sırasında takımın oyuncularından Kadir Bayram’a taraftarın tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Hayal kırıklığına uğradım. Taraftar takımın en genç oyuncusuna tepki gösterdi. Bu benim hayatımda görmediğim bir şey. Bu takımda eğer birisini yuhalamaya ihtiyaç duyuyorlarsa o da ben olmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

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